Mandić: Ibrahimović osporio dogovore i koalicioni sporazum

Podgorica, (MINA) – Podrškom članstvu Kosova u Savjetu Evrope ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, osporio je dogovore i koalicioni sporazum, ocijenio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, navodeći da očekuje da se Vlada jasno odredi prema tome.

Mandić je kazao da koalicioni partneri imaju jasan dogovor o funkcionisanju izvršne vlasti.

“Zajednički radimo na realizaciji spoljnopolitičkog prioriteta – učlanjenju Crne Gore u Evropsku uniju i zbog toga stavljamo moratorijum na pitanja o kojima ne postoji saglasnost unutar parlamentarne većine”, napisao je Mandić na mreži X.

On je rekao da Vlada vodi unutrašnju i spoljašnju politiku Crne Gore i da je jedino mjesto gdje se utvrđuje poštovanje tih principa odluke na njenim sjednicama.

“Glasanjem na sastanku Komiteta ministara Savjeta Evrope ministar vanjskih poslova Evrin Ibrahimović, narušio je oba principa. Ministar ne smije da zastupa ono što bi lično želio, već je dužan da izvršava politiku koju vodi Vlada”, istakao je Mandić.

On je kazao da se Vlada zalaže za ulazak Crne Gore u EU, a ne za, kako je naveo, “ispunjavanje spoljnopolitičkih ambicija albanskih političara sa Kosova i Metohije”.

“Jednostranom odlukom da se glasa u Savjetu Evrope, bez ikakvih konsultacija sa koalicionim partnerima, a posebno bez odluke Vlade, ministar vanjskih poslova, direktno je osporio naše dogovore i koalicioni sporazum, ugrozio dobrosusjedske odnose sa Srbijom i pokušao da skrene Crnu Goru sa EU puta”, rekao je Mandić.

On je kazao da očekuje da se Vlada Crne Gore jasno odredi prema ovom glasanju.

“Najnoviji postupci su suprotni dogovorima i potpisanom koalicionom sporazumu i predstavljaju samo kontinuitet pogrešnih politika koje su vodile ranije vlasti, a koje su poražene na izborima 2020. i 2023. godine”, zaključio je Mandić.

