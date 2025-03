Mandić i Knežević podržali Dodika u Banja Luci

Banja Luka, (MINA) – Srpski političari u Crnoj Gori podržavaju predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) Milorada Dodika, saopštili su predsjednik crnogorskog parlamenta i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Mandić je na konferenciji za novinare u Banja Luci, nakon sastanka sa Dodikom, kazao da su Srbi iz Crne Gore zajedno sa Srbima iz RS kada je teško.

“A nesumnjivo je da je sada teško”, rekao je Mandić, dodajući da Dodik prolazi kroz golgotu.

Mandić je naveo da su u Banja Luku otišli jer su srpski političari iz Crne Gore koje glasa srpski narod u Crnoj Gori, a koji želi i shvata da “naš narod treba da bude zajedno, da u teškim momentima treba da pronađemo formulu da obezbijedimo mir i stabilnost na svim područjima gdje živi srpski narod”.

“Danas smo u Banja Luci kao srpski političari i ne sumnjam da svi razumiju šta je poruka našeg dolaska ovdje”, kazao je Mandić.

On je rekao da ne sumnja da će politika koja poziva na razgovor dovesti do toga da budu zadovoljni svi u Bosni i Hercegovini (BiH), a posebno ljudi u RS.

“Važno je da smo danas ovdje, da smo podržali borbu za razgovor, za mir, dijalog i suživot. To su stvari koje su važne ne samo za naše sunarodnike u BiH, već i za naše sunarodnike u Crnoj Gori, Srbiji i svuda gdje oni žive”, istakao je Mandić.

Knežević je podsjetio da je Dodik jedan od političara koji su njega i Mandića podržali 2016. godine.

On je naveo da je ista matrica političkog djelovanja svoju prvu institucionalnu presudu imala u slučaju Mandića i njega, a nastavila se kroz “sramnu presudu Dodiku”.

Prema riječima Kneževića, cilj presude je eliminisanje Dodika iz političkog života.

“Mi danas podržavamo Dodika i sa ličnog i sa instuticionalnog aspekta kao političari”, rekao je Knežević.

On je ponovio da je presuda Dodiku “pucanj u Dejtonski sporazum”, dodajući da Srbima u Crnoj Gori ne može biti bliže Sarajevo od Banja Luke.

