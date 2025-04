Mandić: Crna Gora stabilna država, bez otvorenih bilateralnih pitanja sa susjedima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je stabilna država bez otvorenih bilateralnih pitanja sa susjedima, posvećena dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz crnogorskog parlamenta, Mandić je danas u Parizu imao zvaničnu audijenciju sa predsjednikom Komisije za evropske poslove Nacionalne skupštine Francuske, Pjerom Angladom i članovima te parlamentarne komisije.

Navodi se da je Mandić tokom audijencije zahvalio Francuskoj na kontinuiranoj i snažnoj podršci evropskim integracijama Crne Gore, podsjetivši da ta država kao jedan od osnivača Evropske unije (EU) ima posebno značajnu ulogu u procesu evropskog ujedinjenja.

Mandić je, kako su kazali iz Skupštine, naglasio da je Crna Gora danas lider u procesu integracija na Zapadnom Balkanu, što je, kako je dodao, rezultat jasne političke orijentacije i kontinuiranog rada svih institucija.

Mandić je podsjetio da je Crna Gora u prethodnom periodu ostvarila značajan napredak.

On je izdvojio dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja – o pravu intelektualne svojine, informatičkom društvu i medijima, i preduzetništvu i industrijskoj politici.

„Politička volja i odlučnost daju konkretne rezultate. I pored izazova i određenih opstrukcija koje smo imali u parlamentu, uspjeli smo da obnovimo dijalog i postignemo konsenzus oko evropskog puta države, što podržava više od 80 odsto građana Crne Gore“, istakao je Mandić.

Cilj Crne Gore je, kako je naglasio, da do kraja 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, te da postane punopravna članica EU do 2028. godine.

„Crna Gora je stabilna država bez otvorenih bilateralnih pitanja sa susjedima, posvećena dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji. Upravo to nas čini pouzdanim partnerom i budućom članicom EU“, kazao je Mandić.

Iz Skupštine su rekli da je Mandić zaključio susret uvjerenjem da je „ovo početak još intenzivnije parlamentarne saradnje između Crne Gore i Francuske“.

Mandić je, kako se dodaje, izrazio nadu da će uz podršku Francuske, Crna Gora uskoro ispisati novo poglavlje evropske istorije.

Anglad je, kako se navodi, rekao da je Crna Gora prijatelj Francuske i ujedno zemlja koja je najviše napredovala na putu ka EU.

„Pružićemo podršku vašim naporima da zatvorite sva pregovaračka poglavlja do 2026, a da članica EU postanete do 2028. Znam da je u Crnoj Gori situacija takva da je 80 odsto građana za Uniju, i da Crna Gora ima ključnu ulogu u stabilizaciji Zapadnog Balkana“, istakao je Anglad.

