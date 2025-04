Mandić: Crna Gora predano radi kako bi se oslobodila kriminala

Podgorica, (MINA) – Crna Gora predano radi kako bi se oslobodila kriminala i kako bi mogla jasno da poruči Evropskoj uniji (EU) da je spremna za članstvo, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je u Parizu posjetio francuski Senat i održao sastanak sa potpredsjednikom Senata, Loikom Erveom, predsjednikom Komisije za vanjske poslove, odbranu i oružane snage, Sedrikom Perenom, kao i članovima grupe prijateljstva Francuske i Crne Gore i predsjednicom Grupe, Martom de Sidrak.

Mandić je, kako su kazali iz Skupštine, istakao da sve parlamentarne političke snage u Crnoj Gori zagovaraju punopravno članstvo u EU.

„Sve partije u parlamentu Crne Gore zastupaju ideju članstva u EU. Mi nijesmo samo geografski dio Evrope, već naporno radimo na osvajanju evropskih standarda“, naglasio je Mandić.

On je ocijenio da je Crna Gora u proteklih godinu dana napravila istorijski iskorak u odnosu na prethodne godine, a naročito u poređenju sa stanjem od prije deset godina.

Mandić je kao najveći izazov naveo borbu protiv organizovanog kriminala.

„Procesuiranjem bivše predsjednice Vrhovnog suda, nekoliko direktora policije, više bivših ministara i predsjednika Privrednog suda – ljude čiji je zadatak bio upravo da se bore protiv organizovanog kriminala, a koji su nažalost radili suprotno tome, pokazali smo odlučnost države da se obračuna s ovom pošasti“, poručio je Mandić.

Navodi se da je Mandić posebno zahvalio službama partnerskih zemalja, čija je saradnja bila ključna u otkrivanju kriminalnih aktivnosti putem Skaj /Sky/ aplikacije.

On je, kako se dodaje, naglasio da Crna Gora danas predano radi kako bi se oslobodila kriminala i mogla jasno da poruči Uniji da je spremna za članstvo.

Mandić je podsjetio i da je Skupština u proteklom periodu usvojila veliki broj zakona, više nego brojni raniji sazivi tokom čitavog četvorogodišnjeg mandata.

„Posebno je istakao uspjeh u izboru sudija Ustavnog suda, što je zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu, koja je uspješno postignuta“, kaže se u saopštenju.

Mandić je podsjetio da su duplirane plate i penzije, što Crnu Goru, kako je kazao, takođe čini liderom u regionu.

„Sve ove aktivnosti donijele su nam pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja. Siguran sam da ćemo ispuniti sve obaveze na putu ka EU“, rekao je Mandić.

On je, kako se navodi, izrazio uvjerenje da će i susjedne zemlje naći snage da prevaziđu svoje probleme, kako bi cijeli region zajedno napredovao na evropskom putu.

Iz Skupštine su rekli da je De Sidrak pohvalila značajan napredak koji je Crna Gora ostvarila u procesu pridruživanja Uniji, istakavši da je upravo Crna Gora zemlja koja je najviše napredovala među državama kandidatima.

„Pažljivo pratimo vaš evropski put i veoma smo zadovoljni napretkom koji ste ostvarili. Crna Gora je zaista najviše odmakla u procesu integracija“, kazala je De Sidrak.

Govoreći o ekonomskoj saradnji, De Sidrak je izrazila nadu da će broj francuskih kompanija koje posluju u Crnoj Gori u budućnosti biti značajno veći.

