Mandić: Crna Gora duboko privržena evropskoj perspektivi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje duboko privržena evropskoj perspektivi, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, navodeći da je plan da država ove godine zatvori sedam ključnih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

On je učestvovao u grčkom gradu Janjini na konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative (JJI).

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, istakao da Crna Gora ostaje duboko privržena svojoj evropskoj perspektivi.

On je rekao da je 28. saziv Skupštine, a prvenstveno parlamentarna većina koju čine predstavnici gotovo svih nacionalnih zajednica, za nevjerovatno kratko vrijeme u potpunosti odblokirala proces pristupanja EU i da je kao rezultat toga, krajem prošle godine, Crna Gora zatvorila tri pregovaračka poglavlja.

„Imamo jasnu viziju: da do kraja naredne godine zatvorimo sva pregovaračka poglavlja, a do 2028. godine postanemo prva naredna punopravna članica EU“, naglasio je Mandić.

On je rekao da je plan da ove godine Crna Gora zatvori sedam ključnih pregovaračkih poglavlja

To, prema riječima Mandića, nije puka politička ambicija jedne vlade ili jedne stranke.

„Ovo je glas preko 80 odsto građana Crne Gore koji snažno podržavaju evropski put i ta široka narodna podrška, zajedno sa rezultatima koje ostvarujemo, daje snage da naš politički cilj ostvarimo u najkraćem mogućem roku“, rekao je Mandić.

On je kazao da, cijeneći ulogu parlamenata kao nosilaca demokratije, vjeruje da dijalog i parlamentarna diplomatija imaju posebno mjesto u zajedničkom poduhvatu približavanja regiona EU.

„Upravo ovakvi skupovi predstavljaju priliku da obnovimo povjerenje, razmijenimo iskustva i dogovorimo se oko koraka koji će svima nama donijeti korist“, naveo je Mandić.

On je rekao da se JJI, osnovana u Ankoni 2000. godine, pokazala kao vitalan mehanizam regionalne saradnje i kao snažan podsticaj procesu evropskih integracija, te da sa svojih deset članica predstavlja prostor dijaloga, razumjevanja i zajedničkog djelovanja.

„Upravo u ovakvim formatima prepoznajemo snagu regionalne povezanosti koja je osnov stabilnosti i napredovanja svake naše države“, naveo je Mandić.

On je dodao da je Crna Gora ponosna što je članica JJI već sedamnaest godina i istakao da je država tokom dva predsjedavanja, 2010–2011. i 2018–2019. godine, aktivno unaprijeđivala okvir saradnje u inicijativi.

Mandić je najavio da će Crna Gora jednogodišnje predsjedavanje Inicijativom preuzeti od Italije u junu 2027. godine.

„Već sada smo u pripremama da to predsjedavanje obilježi intenzivna saradnja u oblastima od ključne važnosti. Spremni smo i da poseban akcenat stavimo na povezivanje parlamenata u cilju približavanja građanima i demokratizacije evropskog puta regiona“, naveo je Mandić.

On je čestitao na dvadesetpetogodišnjici osnivanja Jadransko-jonske inicijative, koja će biti obilježena 27. juna u Ankoni.

„Taj jubilej nije samo proslava, već i poziv svima nama da nastavimo dalje, još odlučnije, na putu saradnje, zajedništva i integracija“, zaključio je Mandić.

