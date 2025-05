Mandić: Crna Gora apsolutni lider među zemljama kandidatima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je apsolutni lider među zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i želi da pomogne Moldaviji kako bi se što prije zajedno našli u porodici razvijenih evropskih zemalja, poručio je predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić.

On se danas sastao u Podgorici sa predsjednicom Moldavije Majom Sandu.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Mandić je upoznao Sandu sa istorijskim rezultatima koje je postigao 28. saziv Skupštine, navodeći da crnogorski parlament stoji na raspolaganju parlamentu Moldavije kada je u pitanju prenošenje znanja i iskustava iz oblasti procesa pristupanja EU.

Mandić je istakao da Crna Gora danas predstavlja apsolutnog lidera među zemljama kandidatima i da želi da pomogne Moldaviji kako bi se što prije zajedno našli u porodici razvijenih evropkih zemalja.

On je saopštio da će generalni sekretar Skupštine Crne Gore u narednom periodu uspostaviti komunikaciju i razmjenu informacija sa njegovim kolegom iz moldavskog parlamenta.

Sandu je, kako je saopšteno, izrazila zadovoljstvo povodom susreta sa Mandićem, dodajući da Crna Gora i Moldavija imaju brojne sličnosti, kako istorijske, tako i one kulturološke.

Ona je zahvalila na otvorenoj podršci i pomenutoj institucionalnoj pomoći, jer je to, kako je rekla, iskaz iskrene saradnje i prijateljstva dvije zemlje.

