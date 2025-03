Mandić: Članstvo u EU glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Članstvo u Evropskoj uniji (EU), glavni je spoljnopolitički cilj Crne Gore, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, ističući da je država savladala brojne lekcije, ali da pred njom stoji mnogo posla.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u Strazburu, na Evropskoj konferenciji predsjednika parlamenata Savjeta Evrope (SE), razgovarao sa predsjednikom Parlamentarne skupštine SE Teodorosom Rusopulosom.

“Najbolje rješenje za sve nas je članstvo u EU. EU predstavlja ključni faktor objedinjavanja koji će nam omogućiti da se posvetimo ekonomskom razvoju i izgradnji što kvalitetnijih odnosa sa državama članicama“, istakao je Mandić.

On je podsjetio da nova vlast u Crnoj Gori želi postići konkretne rezultate tokom svog mandata, a kao primjer naveo je reformu pravosuđa koja je već dala značajne rezultate.

„Izabrali smo nove tužioce i sudije, što je omogućilo snažnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Naš prioritet ostaje izgradnja jakih i nezavisnih institucija“, poručio je Mandić.

Mandić je pozvao Rusopulosu da posjeti Crnu Goru, ističući da država ima veliku šansu da postane naredna članica EU, te da je od ključnog značaja ne propustiti tu priliku.

Navodi se da je Rusopulos naglasio da je Crna Gora već dio Evrope jer je član SE.

“Treba da budete ponosni na ono što ste dosad uradili, a mi smo veoma zahvalni Crnoj Gori na njenom doprinosu Savjetu Evrope”, poručio je Rusopulos.

