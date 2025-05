Mandić: Cilj da u evropsku porodicu uđemo uspravljene glave

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi da u Evropsku uniju (EU) uđe dostojanstveno, ispunjavajući sve neophodne obaveze i poštujući sve preduslove, pritom čuvajući istoriju, tradiciju i identitet, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica EU Budimpešti, na temu „Budućnost Evrope“, rekao da je Crna Gora, za koju vjeruje da će ubrzo postati prva naredna članica Unije, duboko vezana za evropsku ideju.

„Mislim da svi znaju da je naša želja da u EU uđemo uspravljene glave – dostojanstveno, ispunjavajući sve neophodne obaveze, poštujući sve preduslove, pritom i čuvajući svoju istoriju, tradiciju i identitet“, istakao je Mandić.

On je rekao da je 28. saziv Skupštine Crne Gore za nevjerovatno kratko vrijeme u potpunosti odblokirao proces pristupanja i napravio istorijske rezultate, posebno ističući zatvaranje tri pregovaračka poglavlja krajem prošle godine.

Mandić je kazao da imaju jasnu viziju da Crna Gora do kraja 2026. godine zatvori sva poglavlja, a da do 2028, uz podršku zemalja članica, postane prva naredna punopravna članica Unije.

„Ovo nije samo politička ambicija neke stranke, već želja preko 80 odsto građana Crne Gore koji snažno podržavaju naš evropski put, što nas, uz postignute rezultate, čini apsolutnim liderom u regionu“, naglasio je Mandić.

On je rekao da je prisutnim kolegama predsjednicima poznata informacija da je Crna Gora prvi put demokratski promijenila vlast 2020. godine i da, za razliku od dotadašnje vlasti, opredjeljenje sadašnje za Evropu nije deklarativno.

Kako je dodao Mandić, danas državu vode ljudi kojima evropska budućnost nije samo fraza.

Mandić je poručio da EU, u vremenu sve većih globalnih izazova, mora biti oslonac miru, bezbjednosti i čuvati dostojanstvo čovjeka.

„Vjerujem da samo Evropa koja poštuje svoje narode može biti ona koja vodi slobodni svijet“, naveo je Mandić.

On je kazao da je Crna Gora danas bliže nego ikada da postane članica EU.

„Sa nadom i vjerom u zajedničku budućnost spremni smo da damo svoj puni doprinos evropskoj porodici“, zaključio je Mandić.

