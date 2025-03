Mandić čestitao početak Ramazana

Podgorica, (MINA) – Pomirenje, stabilnost i poštovanje među ljudima ključni su za napredak Crne Gore, poručio je predsjednik Skupštine, Andrija Mandić.

On je to kazao u čestitki povodom početka Ramazana, upućenoj reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifatu Fejziću.

„U ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično ime, upućujem Vama i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke povodom početka mjeseca Ramazana i ramazanskog posta”, naveo je Mandić.

On je dodao da obilježavanje vjerskih svetkovina podsjeća na vrijednosti koje su od suštinskog značaja i u savremenom društvu – mir, stabilnost i međusobno razumijevanje.

“Njegujući kulturnu baštinu, gradimo temelje za bolju i prosperitetniju budućnost”, kazao je Mandić.

Prema njegovim riječima, pomirenje, stabilnost i poštovanje među ljudima ključni su za napredak Crne Gore.

“Samo zajedničkim razumijevanjem i uvažavanjem možemo stvoriti uspješno društvo i učiniti našu zemlju boljim mjestom za život”, kaže se u čestitki Mandića.

