Mandić čestitao izbor novog pape

Podgorica, (MINA) – Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić čestitao je Rimokatoličkoj crkvi i svim njenim vjernicima u Crnoj Gori i širom svijeta na izboru novog pape, Lava XIV.

Američki kardinal Robert Francis Prevost izabran je danas za novog poglavara Rimokatoličke crkve.

„Želim da srdačno čestitam Rimokatoličkoj crkvi i svim njenim vjernicima u Crnoj Gori i širom svijeta na izboru novog pape, njegove svetosti Lava XIV. Neka njegovo poglavarstvo bude ispunjeno mirom, razumijevanjem i duhovnom snagom“, naveo je Mandić na mreži X.

