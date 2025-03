Mandić čestitao 8. mart

Podgorica, (MINA) – Snaga, posvećenost i mudrost žena ostaju temelj na kojem počiva crnogorsko društvo, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je čestitao 8. mart – Međunarodni dan žena, navodeći da taj praznik simbolizuje borbu za ravnopravnost, ali i proslavlja neprocjenjiv doprinos žena društvu.

“Kroz vjekove, žene su bile oslonac porodice, čuvari tradicije i ključni nosioci mira i stabilnosti u najtežim vremenima. Njihova snaga, posvećenost i mudrost ostaju temelj na kojem počiva naše društvo”, istakao je Mandić.

On je rekao da je izuzetno ponosan što 28. saziv Skupštine ima poseban senzibilitet prema ženama i što se u vrlo kratkom roku nakon konstituisanja saziva formirao Ženski klub koji će nastaviti sa promovisanjem rodne ravnopravnosti i osnaživanjem uloge žena u političkom i javnom životu.

“Izuzetno mi je važno što unutar Nove srpske demokratije, stranke koju predvodim, značajan broj rukovodećih i poslaničkih pozicija pripada pripadnicama ljepšeg pola”, naveo je Mandić.

Time, kako je dodao, ne samo da podstiču njihovu veću zastupljenost u politici, već i u svim društvenim sferama.

“Naša je odgovornost da svakodnevno, a posebno danas, iskažemo zahvalnost i poštovanje našim majkama, suprugama, sestrama i kćerkama. Bez njihove nesebične ljubavi, hrabrosti i podrške, nemoguće je zamisliti bolju budućnost za sve nas. Srećan 8. mart”, navodi se u čestitki.

