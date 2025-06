Maloljetnica uhapšena zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su šesnaestogodišnju maloljetnicu zbog sumnje da je počinila krivično djelo nasilničko ponašanje.

Iz Uprave policije je saopšteno da su njihovi službenici, postupajući po prijavi druge maloljetnice da je fizički napala njoj poznata ženska osoba, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i uhapsili šesnaestogodišnju.

„Ona je, kako se sumnja, 6. juna u večernjim satima, dok je oštećena sjedjela na klupi na Bulevaru Save Kovačevića, istoj prišla i fizički je napala, zadajući joj više udaraca u predjelu glave, nakon čega je oštećena zadržana u zdravstvenoj ustanovi radi ukazivanja ljekarske pomoći“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će osumnjičena maloljetnica, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sprovedena postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

