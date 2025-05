Maloljetnica poslala 15 lažnih dojava o bombama u školi u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Maloljetnica (16) iz Kotora osumnjičena je da je putem mejla poslala 15 lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u Srednjoj mješovitoj školi “Mladost” u Tivtu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je maloljetnica, od decembra prošle do 20. maja ove godine, kreirala više email naloga i sa njih, uz korišćenje određenih servisa za anonimizaciju na Internetu, upućivala prijetnje čiji sadržaj se odnosio na postojanje opasnosti po učenike i zahtjev za evakuaciju iz školskog objekta.

„Tokom kriminalističke obrade policija je utvrdila da je prilikom izvršenja krivičnog djela u toku bila nastava u školi, odnosno ocjenjivanje, te se sumnja da je cilj bilo uzbunjivanje javnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, sa tim u vezi, privremeno oduzeta dva elektronska uređaja i prikupljeni podaci i obavještenja.

„Sa time je upoznato Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, koje se izjasnilo da se protiv maloljetnice podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo izazivanje panike i nereda“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će i protiv roditelja maloljetnice biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici – zanemarivanje.

Oni su podsjetili da su više puta upućuvali apele roditeljima i Savjetu roditelja da uspostave kontrolu i nadzor nad aktivnostima svoje djece koje preduzimaju u sajber prostoru, kako bi kroz aktivno učešće minimizirali negativno djelovanje i uz Upravu policije pružili podršku zajedinici u prevenciji ovakvih pojava.

Iz Uprave policije su poručili da će, imajući u vidu posljedice koje nastupe i dodatno angažovanje materijalno tehničkih resursa za sprovođenje aktivnosti prilikom ovakvih događaja, ali i sveukupni negativni uticaj na društvo, u narednom periodu, kada se utvrdi da je izvršilac ovakvog krivičnog djela maloljetna osoba, procesuirati i roditelje zbog zanemarivanja svoje djece.

„Jer se samo zajedničkim angažovanjem možemo izboriti sa negativnim efektima tehnologije i uticajem društvenih mreža“, rekli su iz policije.

