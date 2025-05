Maketa 3D Kranjske pčele od sjutra u Naučno-tehnološkom parku

Podgorica, (MINA) – Maketa 3D Kranjske pčele, jedinstveni edukativni i promotivni model, od 5. do 15. maja, biće izložena u holu Naučno-tehnološkog parka Crne Gore na inicijativu Ambasade Slovenije u Podgorici.

Ambasada Slovenije, kako je saopšteno, to je inicirala u sklopu obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana pčela.

„Ovaj 3D model predstavlja pčelu radilicu vrste Apis mellifera carnica, slovenačke autohtone pčele, koja je kreirana korišćenjem najsavremenijih tehnologija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da 3D model pčele ima više od 90 odsto morfološke sličnosti sa pravom pčelom, a izrađen je sa mikronskom preciznošću pomoću Micro CT uređaja.

„Model je veličine 170 centimetara i sastoji se od više od 200 različitih 3D štampanih delova, uključujući krila izrađena od providnog fotopolimera i telo prekriveno konjskom dlakom“, kaže se u saopštenju.

Iz Amabasade su naveli da izložba pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje sa svijetom pčela, njihovom biološkom i ekološkom ulogom, kao i sa primjenom savremenih tehnologija u obrazovanju.

Izložba će biti otvorena od osam do 20 sati.

