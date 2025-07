Majnl-Rajzinger: Crna Gora primjer kako se postaje lider na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je primjer kako se sprovođenjem reformi postaje lider u regionu na putu ka Evropskoj uniji (EU), kazala je ministarka za evropske i međunarodne poslove Austrije, Beate Majnl-Rajzinger.

Ona je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa šefom crnogorske diplomatije Ervinom Ibrahimovićem, rekla da je to pokazatelj drugim državama u regionu kako se sprovode reforme i kako se lakše može ući u EU.

„Austrija je tu da podržava proširenje EU i države kandidati trebalo bi da ispune sve kriterijume, ali s druge strane, mislim da bi trebalo da dođe i do reformi unutar EU, kako bi proces ulaska drugih država bio manje birokratski“, rekla je Majnl-Rajzinger.

Kako je navela, važno je da Crna Gora postepeno ulazi u EU, kako bi građani uvidjeli razne prednosti života u Uniji.

„Građani su već možda imali priliku da osjete neke vrste prednosti, a jedna od tih stvari je, na primjer, uvođenje roming zone“, istakla je Majnl-Rajzinger.

Ona je poručila da su reforme u oblasti vladavine prava i pravosuđa veoma važne za Crnu Goru, navodeći da je raduje što će imati sastanke sa predstavnicima sudstva, sa kojima će govoriti o tim temama.

Majnl-Rajzinger je naglasila da je u procesu evropske integracije veoma važna uloga borbe protiv kriminala, naročito sajber kriminala.

„Zaključili smo da je pred nama veoma važan put pun izazova, ali da postoji prozor kroz koji možemo vidjeti budućnost Crne Gore u EU“, rekla je Majnl-Rajzinger.

Kako je kazala, Crna Gora treba da bude na neki način nagrađena, jer je njena spoljna politika 100 odsto usklađena sa pravilima EU.

“Austrija je do sada podržavala ulazak Crne Gore u EU i to će raditi i u budućnosti. Radujemo se članstvu Crne Gore“, poručila je Majnl-Rajzinger.

Ibrahimović je rekao da je posjeta Majnl-Rajzinger potvrda prijateljskih i izuzetno dobrih odnosa Crne Gore i Austrije, zasnovanih na međusobnom povjerenju.

On je zahvalio Austriji na kontinuiranoj podršci evorpskom putu, navodeći da je ta država jedan od najsnažnijih sagovornika politike proširenja.

„Posebno cijenimo ulogu Austrije u grupi Prijatelji Zapadnog Balkana. Naši austrijski prijatelji dobro razumiju koliko je integracija važna za stabilnost, ne samo Zapadnog Balkana, već i cijele Evrope“, rekao je Ibrahimović.

On je poručio da je Crna Gora odlučna da reforme sprovede do kraja, vođena vizijom da postane članica EU do 2028. godine.

„Pridruživanje EU za nas nije samo ispunjavanje tehničkih kriterijuma, već i prihvatanje evropskih vrijednosti koje vode boljem kvalitetu života“, istakao je Ibrahimović.

On je rekao da je zadovoljan jer je, kako je naveo, danas potvrđeno da se Crna Gora već posmatra kao dio EU porodice, a što se najbolje vidi kroz stopostotno usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom.

Ibrahimović je kazao da je potrebno da Zapadni Balkan ostane čvrsto na evropskom putu, a da EU kroz posvećenost politici proširenja potvrdi svoju snagu i jedinstvo.

On je naveo da je sa Majnl-Rajzinger razgovorao i o ekonomskoj saradnji, ističući da je Austrija jedan od najznačajnijih investitora u Crnoj Gori.

„Saglasili smo da postoji još mnogo prostora za unapređenje bilateralne saradnje, posebno u oblastima energetike, turizma, nauke, kulture i obrazovanja“, dodao je Ibrahimović.

Upitan kakvi su odnosi sa Hrvatskom i šta se radi kako bi se riješilo pitanje morske granice, s obzirom da je rečeno da put Crne Gore u EU vodi preko Zagreba, Ibrahimović je rekao da put Crne Gore u EU određuju građani i niko drugi.

Ibrahimović je kazao da je Hrvatska prijateljska država i da je, kada se priča o granicama, vidio da i Crna Gora i ta država žele iskreni i prijateljski dijalog u pravcu rješavanja svih otvorenih pitanja.

„Važno je da obje države žele da unapređuju dobre odnose i da će u narednom periodu Hrvatska biti snažan promoter naše evropske integracije“, rekao je Ibrahimović.

Upitan da li Bošnjačka stranka (BS) šalje poruku da je jedino saradnjom sa onima koji negiraju genocid u Srebrenici moguće ostvariti cilj da država postane članica EU, on je kazao da je ta partija nastavila da više radi, a manje priča i da se za sve što rade konsulutuju sa svojim biračima.

„Danas ne bi bilo nezavisne Crne Gore da bošnjački narod nije glasao 2006. godine. Ne bi bila članica NATO-a da nijesu dva poslanika BS glasala za to. I danas vjerujem da Crna Gora ne može biti u EU ako BS ne da snažnu potporu“, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da nemaju šta kome da pojašnjavaju i da rade i kreiraju bolju i prosperitetniju Crnu Goru.

Ibrahimović je rekao da i evropski partneri jasno kažu da nema evorpskog puta bez suočavanja s prošlošću, navodeći da je i francuski predsjednik Emanuel Makron kazao da nema mjesta onim državama koje ne priznaju da je bio genocid u Srebrenici.

Upitana da li EU sebe stvarno vidi sebe kao zajednicu vrijednosti, imajući u vidu da “konstantno ćuti“ na urušavanje sekularnog i građanskog karaktera Crne Gore, Majnl-Rajzinger je rekla da se EU zalaže da dođe do zatvaranja određenih poglavlja i da se završe neke tehničke stvari, ali da mnoge reforme, kada se radi o demokratiji i evropskim vrijednostima, država mora sama da završi.

„Razvoj demokratije i antikorupcije u Crnoj Gori je na dobrom putu i Crna Gora je na neki način lider u regionu što se toga tiče“, kazala je Majnl-Rajzinger.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS