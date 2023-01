Majke Srebrenice uputile protest Vladi Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Majke Srebrenice uputile su protest Vladi Crne Gore i premijeru Dritanu Abazoviću zbog prisustva ministara finansija i pravde, Aleksandra Damjanovića i Marka Kovača, proslavi neustavnog dana Republike Srpske (RS).

One su na Tviteru /Twitter/ poručile da žale što se Crna Gora svrstala među one države koje slave i veličaju genocid.

“Upućujemo protest Vladi Crne Gore i Abazoviću zbog prisustva njegovih ministara na “proslavi” neustavnog dana RS-a”, navele su Majke Srebrenice.

One su pozvale Demokratsku partiju socijalista, Socijaldemokratsku partiju, Socijaldemokrate, Bošnjačku stranku i poslanike Gencija Nimanbegua i Mehmeda Zenku “da ne dozvole lažnim ministrima da urušavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine”.

