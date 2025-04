Lokalnim temama posvećeno 11 odsto programa lokalnih TV emitera

Podgorica, (MINA) – Više od hiljadu priloga posvećenih lokalnim temama emitovano je tokom jedne sedmice na šest lokalnih javnih televizijskih emitera, što je oko 11 odsto njihovih ukupno emitovanih programa, saopštili su iz Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU).

Iz AMU su kazali da su to neki od ključnih nalaza Analize o zastupljenosti lokalnih tema u programima lokalnih javnih emitera, koju su pripremili.

“Nešto više od svakog desetog emitovanog priloga odnosio se na lokalne teme, pri čemu je najviše takvog sadržaja zabilježeno na programu TV Nikšić, koja je emitovala gotovo trećinu ukupnog broja“, rekli su iz AMU.

Iz Agencije su naveli da je, sa druge strane, najmanji udio imala Gradska televizija sa deset odsto.

Analiza je, kako su rekli, urađena monitoringom programa – TV Nikšić, TV Pljevlja, TV Budva, TV Rožaje, TV Herceg Novi i Gradska TV – od 4. do 10. decembra prošle godine.

“Cilj analize bio je da pruži uvid u to koliko su televizijski programi lokalnih emitera usmjereni ka pitanjima značajnim za zajednicu u kojoj djeluju, odnosno u kojoj mjeri su lokalne teme zastupljene u njihovoj svakodnevnoj programskoj ponudi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je analizom dat prikaz ukupne strukture sadržaja posvećenog lokalnim temama u odnosu na ukupan broj emitovanih priloga, kao i poređenje podataka po svakom od šest posmatranih emitera.

Poseban fokus, kako su rekli iz AMU, bio je na segmentima informativnog programa koji obrađuju teme od lokalnog značaja.

“Tokom jedne sedmice, u programima šest lokalnih javnih televizijskih emitera, registrovano je 106 sati ili 1.066 sadržaja posvećenih lokalnim temama, što čini oko 11 odsto njihovih ukupno emitovanih programa“, kaže se u saopštenju.

Iz AMU su rekli da, od toga, 69 sati čine premijerna emitovanja, dok 33 sata obuhvataju prve reprize tih sadržaja.

Oni su naveli da je dva puta reprizirano četiri sata programa.

“U posmatranom periodu, gotovo trećina ukupno emitovanih programskih sadržaja posvećenih lokalnim temama, zabilježena je u programu Televizije Nikšić (31 odsto)“, kaže se u saopštenju.

Iz AMU su rekli da slijedi TV Rožaje sa 16 odsto i TV Herceg Novi i TV Budva sa jednakim procentom učešća, po 15 odsto.

„Najmanje sadržaja posvećenih lokalnim temama uočeno je u programima dva emitera, TV Pljevlja (13 odsto) i Gradska TV (deset odsto)“, kaže se u saopštenju.

Iz Agencije su rekli da je, tokom obrade lokalnih tema na svim analiziranim televizijama, najviše vremena posvećeno društveno-socijalnim temama, sa učešćem od 33 sata programa.

Kako su kazali, emitovano je i oko 16 sati programa o lokalnoj politici, kao i 15 sati programa kulture.

„Programski sadržaji posvećeni djeci i mladima zauzimaju ukupno osam sati na sedmičnom nivou programa svih emitera, koliko obuhvataju i sportske teme“, rekli su iz AMU.

Oni su naveli da su turizam i održivi razvoj emitovani kroz oko sedam sati programskih sadržaja, kao i lokalne obrazovne teme.

„Registrovano je i šest sati programskih sadržaja posvećenih ekologiji, dok je o javnom zdravlju bilo riječi kroz sadržaje u trajanju od ukupno tri sata“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Agencije, servisne informacije su ukupno trajale dva sata, a poljoprivredne teme manje od sat.

Oni su rekli da su u većini programskih sadržaja posvećenim temama od značaja za lokalnu zajednicu (90 odsto) učestvovali predstavnici lokalnih zajednica.

Kako su dodali, pretežno su to bili predstavnici lokalne samouprave, gradskih/opštinskih službi, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih ustanova, sportskih organizacija, nevladinog i civilnog sektora, građana, učenika.

„Tokom sedam odsto emitovanih sadržaja nije bilo sagovornika, a tri odsto sadržaja zauzimaju sagovornici izvan okvira lokalne zajednice“, navodi se u saopštenju.

