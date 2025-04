Lokalni izbori protekli bez bezbjednosnih problema

Podgorica, (MINA) – Lokalni izbori u Nikšiću i Herceg Novom protekli su bez bilo kakvih bezbjednosnih problema, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da je to pokazatelj demokratske zrelosti građana.

Iz Uprave policije su kazali da su njihovi službenici, u skladu sa zakonom i nadležnostima, izvršili adekvatnu postavku službe, kako bi efikasno odgovorili na bezbjednosne izazove.

Samim tim su, kako se navodi u saopštenju, preventivno postupali u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja.

“Sa aspekta bezbjednosti, u odnosu na stanje kriminaliteta i javnog reda i mira, izborni dan u Nikšiću i Herceg Novom je protekao u najboljem mogućem redu”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su zahvalili građanima na iskazanoj bezbjednosnoj kulturi i poštovanju zakona prije, za vrijeme i nakon održavanja lokalnih izbora u Nikšiću i Herceg Novom.

