Ljetnja škola za mlade diplomate okupila učesnike iz 53 zemlje

Podgorica, (MINA) – Mlade diplomate imaju ključnu ulogu u oblikovanju svijeta kroz posvećenost saradnji, jednakosti i izgradnji inkluzivnije i otpornije budućnosti, poručeno je sa otvaranja međunarodne Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“ u Beranama.

Ljetnja škola za mlade diplomate, koju realizuje Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), otvorena je u u parku Jasikovac.

Kako je saopšteno iz MVP, ovogodišnja škola okupila je mlade diplomate iz 53 zemlje, što predstavlja najveći broj država učesnica do sada.

Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović istakao je da je ta inicijativa, započeta radi regionalnog povezivanja mladih diplomata, danas prerasla u globalno prepoznatu platformu

„Do danas, više od hiljadu profesionalaca međunarodnih odnosa iz gotovo 100 zemalja imalo je priliku da kroz ovu školu produbi svoje znanje i proširi diplomatske kontakte“, poručio je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno, naglasio važnost neposrednih susreta u vremenu kada komunikacija sve više prelazi u digitalni prostor.

Ibrahiović je kazao da je upravo u tome suština diplomatije – „razumjeti, istražiti, prenositi informacije i donositi odluke u interesu onih koje predstavljamo“.

„Vi ćete tražiti rješenja gdje drugi vide prepreke. Vi ste oni koji će graditi mostove saradnje i donositi odluke koje povezuju ljude i ideje”, naveo je Ibrahimović.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova istakla je da je ta škola primjer diplomatije kakva bi uvijek trebalo da bude – susret umova, most među kulturama i prostor u kojem se gradi povjerenje.

„U svijetu obilježenom neizvjesnošću i podjelama, diplomatija nas povezuje. Ona pokreće transformaciju sukoba u saradnju, a različitosti u dijalog – spajajući ljude, kulture i vlade u cilju izgradnje mira i unaprjeđenja ljudskog razvoja“, poručila je Paniklova.

Ona je istakla da upravo mlade diplomate i diplomatkinje imaju ključnu ulogu u oblikovanju današnjeg svijeta kroz posvećenost saradnji, jednakosti i izgradnji inkluzivnije i otpornije budućnosti.

Predsjednik Opštine Berane Đole Lutovac poželio je dobrodošlicu učesnicima u grad Gavra Vukovića, prvog crnogorskog ministra inostranih poslova,navodeći da Berane ovom prilikom šalje poruku otvorenosti, saradnje i mladosti.

„Vi ste budući lideri i liderke, a vaša uloga u svijetu biće nezamjenjiva“, naveo je Lutovac.

Iz MVP su rekli da program traje do 27. juna i da se narednih dana nastavlja u Kolašinu, Podgorici, Kotoru i na Cetinju, gdje će učesnici, kroz dijalog i razmjenu iskustava imati priliku da se povežu, upoznaju Crnu Goru i razgovaraju o savremenim globalnim izazovima.

