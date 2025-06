Ljekovi sa semaglutidom mogu izazvati neželjeno dejstvo povezano sa vidom

Podgorica, (MINA) – Primjena ljekova koji sadrže semaglutid kao aktivnu supstancu može izazvati veoma rijetko neželjeno dejstvo povezano sa gubitkom vida, zaključio je Komitet za procjenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC) Evropske agencije za ljekove (EMA).

Kako je saopšteno iz Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CINMED), od ljekova koji sadrže semaglutid u Crnoj Gori je registrovan samo jedan, koji do sad nije stavljen u promet.

U obavlještenju EMA objavljenom na sajtu CINMED-a navodi se da je PRAC zaključio da semaglutid može izazvati veoma rijetko neželjeno dejstvo nearterijska prednja ishemijska optička neuropatija (NAION).

“Ljekovi koji sadrže semaglutid (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) su u zemljama Evropske unije odobreni za terapiju dijabetesa i gojaznosti”, kazali su iz CINMED-a.

Dodaje se da u Crnoj Gori, od navedenih ljekova, dozvolu za stavljanje u promet ima samo lijek Ozempic, proizvođača Novo Nordisk.

“Međutim, iako registrovan, ovaj lijek do sada nije stavljen u promet u Crnoj Gori”, rekli su iz CINMED-a.

Oni su naveli da će informacije o ljekovima koji sadrže semaglutid biti ažurirane, kako bi bilo uvršteno ovo veoma rijetko neželjeno dejstvo.

Iz CINMED-a su pojasnili da se to neželjeno dejstvo ispoljava kod najviše jednog od deset hiljada pacijenata koji koriste lijek.

“Pacijenti koji tokom primjene lijeka koji sadrži semaglutid primijete iznenadni gubitak ili brzo pogoršanje vida, treba odmah da kontaktiraju ljekara”, naveli su iz CINMED-a.

Kako su dodali, ukoliko se potvrdi da je u pitanju NAION, primjenu semaglutida je potrebno prekinuti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS