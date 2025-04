Ljekar KCCG uhapšen zbog uvreda i prijetnji novinarki Gradske TV

Podgorica, (MINA) – Ljekar Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Vladimir Peruničić uhapšen je danas zbog uvreda i prijetnji koje je danima, preko društvenih mreža, upućivao novinarki Gradske televizije (TV) Magdaleni Čelanović.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica postupali po prijavi koju je danas podnijela Čelanović, navodeći da joj Peruničić putem e-maila i društvenih mreža već nekoliko dana upućuje komentare uvredljive i prijeteće sadržine.

“Te su, nakon prikupljenih obavještenja od oba lica, danas lišili slobode V.P. zaposlenog u KCCG”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Čelanović prethodno krivičnu prijavu protiv Peruničića podnijela OB Tivat.

“Uzimajući u obzir da V.P. boravi u Podgorici, službenici tivatske policije su odmah prijavu uputili OB Podgorica, nakon čega je i M.Č. danas podgoričkoj policiji podnijela dopunu prijave protiv ovog lica imajući u vidu da je V.P. sa upućivanjem uvredljvih komenatara nastavio danas do kasno u noć”, rekli su iz Uprave policije.

Kako su naveli, njihovi službenici su, preduzimajući hitne mjere i radnje po tom predmetu, doveli Peruničića u prostorije OB Podgorica radi prikupljanja obavještenja.

“On je, po sprovedenoj kriminalističkoj obradi, lišen slobode i protiv njega su policijski službenici podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog sumnje da je počinio prekršaj iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru – vrijeđanje i drsko ponašanje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se o eventualnoj kvalifikaciji djela izjasniti nakon saslušanja oštećene.

Iz Uprave policije su kazali da će o daljim mjerama i radnjama u odnosu na taj događaj blagovremeno obavijestiti javnost.

“Uprava policije oštro osuđuje sve oblike uvredljivog, prijetećeg i neprimjerenog ponašanja prema zaposlenima u medijima, naročito ponašanja kojim se vrijeđa dostojanstvo žena zaposlenih u novinarskoj profesiji”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS