Lijek Trikafta stigao u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Lijek Trikafta, koji se koristi u terapiji cistične fibroze, stigao je danas u skladište Montefarma, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz Ministarstva su rekli da će taj lijek od ponedeljka biti dostupan u apotekama u Podgorici i na sjeveru, dok će se na primorju distribuirati u utorak.

“Terapija je odobrena za 21 pacijenta koji su prošli sve neophodne kontrolne preglede prije uvođenja lijeka u terapiju”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da su krajem prošle godine omogućili da se svi odrasli pacijenti koji boluju od cistične fibroze upute u Centar za cističnu fobrozu Kliničkog centra Srbije.

Kako su naveli, pedijatrijski pacijenti upućeni su u Institut za majku i dijete u Beogradu na kontrolne preglede i procjenu stanja bolesti.

“Nakon što su dostavljeni svi neophodni nalazi i mišljenja odgovoarajućih ljekara specijalista i konzilijuma, stvorili su se uslovi za uvođnje lijeka u terapiju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će komisija, koju je formiralo Ministarstvo, a koja je i odobrila primjenu lijeka Trikafta, i u narednom periodu biti zadužena za praćenje efekata terapije i nastavak liječenja pacijenata.

