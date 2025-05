LIFE program prilika za jačanje nacionalnih kapaciteta

Podgorica, (MINA) – Crna Gora LIFE program vidi, ne samo kao finansijski instrument, već i kao priliku za jačanje nacionalnih kapaciteta i implementaciju najboljih praksi Evropske unije (EU) u oblasti zaštite životne sredine, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), Ćulafić se u Briselu sastao sa direktoricom Evropske agencije za klimu, infrastrukturu i životnu sredinu (CINEA) Palomom Aba Garota.

Aba Garota je, kako se navodi u saopštenju, kazala da je zadovoljna zbog priključenja Crne Gore LIFE programu, ističući značaj razmjene iskustava, primjene evropskih standarda i jačanja administrativnih kapaciteta.

Ona je navela da je objavljen poziv za dostavljanje projekata i da svi zainteresovani korisnici mogu pronaći detalje na sajtu LIFE programa i YouTube stranici.

“Aba Garota je naglasila potrebu za imenovanjem nacionalne kontakt tačke, koja će imati savjetodavnu ulogu u procesu prijave i implementacije projekata”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ona predložila mogućnost više imenovanja za različite oblasti, poput biodiverziteta, cirkularne ekonomije i energetske efikasnosti.

Ćulafić je zahvalio na podršci CINEA-e i EU.

“Naglasio je da Crna Gora vidi LIFE program ne samo kao finansijski instrument, već i kao priliku za jačanje nacionalnih kapaciteta i implementaciju najboljih praksi EU u oblasti zaštite životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Ćulafić je najavio formiranje koordinacionog tima u okviru Ministarstva, kao i imenovanje nacionalne kontakt tačke u najkraćem roku.

“Takođe je naglasio važnost razmjene iskustava sa nacionalnim kontakt tačkama iz drugih zemalja i učešće u mreži LIFE programa”, kaže se u saopštenju.

Iz MERS-a su rekli da je Aba Garota ohrabrila Crnu Goru da bude aktivna i koristi dostupne resurse, uključujući obuke.

“Kao primjer uspješne saradnje, navedena je organizacija iz Crne Gore – Centar za zaštitu i proučavanje ptica, koja već ima dva projekta u okviru LIFE programa”, dodaje se u saopštenju.

