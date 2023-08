Lideri EU i Zapadnog Balkana u Atini o proširenju

Atina, (MINA) – Lideri Evropske unije (EU) i država Zapadnog Balkana večeras će u Atini prisustvovati neformalnoj večeri na kojoj će razgovatii o proširenju EU.

Portal Euractiv prenosi da će grčki premijer Kirijakos Micotakis na neformalnoj večeri ugostiti predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela, i čelnike Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunije i Hrvatske.

Albanski premijer Edi Rama nije pozvan zbog spora između Atine i Tirane.

Grčki mediji javljaju da će večeri prisustvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali ta informacija nije zvanično potvrđena.

Neimenovani diplomatski izvori, citirani u grčkim medijima, navode da Atina želi da ponovo uspostavi svoje vođstvo u regionu kao stub stabilnosti, mira i energetske bezbjednosti.

Isti izvori naglasili su potrebu da se ubrza pristup Zapadnog Balkana EU, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića su prethodno najavili da će on, u okviru posjete Grčkoj, prisustvovati radnoj večeri i da će imati odvojene bilateralne sastanke sa Micotakisom i predsjednicom Grčke Katerinom Sakelaropulu.

