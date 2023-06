Leposavić: Ostvarili smo parlamentarni status

Podgorica, (MINA) – Narodni pokret (NP) “Pravda za sve” ostvario je parlamentarni status, rekao je nosilac te izborne liste Vladimir Leposavić.

On je, na konferenciji za medije, kazao da je važno što je izborni dan protekao bez većih neregularnosti.

Leposavić je naveo da je izlaznost značajno manja nego prošlog puta, i da ljudi koji odluče da apstiniraju na izvjestan način glasaju i šalju poruku političkom sistemu.

“Što se tiče NP Pravda za sve, mi smo prije svega ovdje kao grupa građana koja je prvi put učestvovala na izborima i izvjesno prvi put ostvarila parlamentarni status”, kazao je Leposavić.

On je rekao da su imali veliku podršku građana koji su uslovili njihovo formiranje i učešće na izborima.

