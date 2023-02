Lekić: Uskoro odgovor da li postoji volja za formiranje nove vlade

Podgorica, (MINA) – Lider Demosa Miodrag Lekić rekao je da će uskoro saopštiti da li postoji volja 41 poslanika za formiranje 44. vlade Crne Gore.

Crnogorska Skupština, glasovima 41. poslanika parlamentarne većina, 29. decembra prošle godine, proglasila je Lekića za mandatara za sastav nove vlade.

U izjavi dostavljenoj medijima Lekić je rekao krajem ove sedmice završava konsultacije u cilju konstituisanja predloga programa i sastava vlade od političkih snaga izborne većine 2020. godine.

Lekić je kazao da će uskoro saopštiti da li definitivno postoji, volja 41 poslanika za formiranje nove vlade na Programskim osnovama koalicija koje su pobijedile 2020. godine i Političko – programskom sporazumu za formiranje 44 vlade, koji su 2. septembra prošle godine potpisali poslanici partija izborne većine.

On je rekao da bi eventualnom saglasnošću svih, koja je, kako je naveo, do sada nažalost izostala od dijela stranaka, pristupio daljoj proceduri formiranja vlade.

Lekić je istakao da bi se time privelo kraju djelovanje aktuelne vlade ograničenog karaktera koja uprkos tome nastavlja sa javno komromitujućom politikom zapošljavanja u državnim institucijama, iz redova svojih partijskih, nacionalnih i klijentelističkih komponenti.

On je kazao da bi, ukoliko konstatuje da nema većine u ranije planiranom i dogovorenom sastavu, a zavisno od daljih političkih dinamika, posebno eventualne odluke o raspisivanju prijevremenih izbora, pristupio traženju alternativnog rješenja.

“Čiji karakter, sastav i programske odredbe bih u mogućem roku javno objavio, i zakonskom procedurom uputio Skupštini na dalji postupak”, naveo je Lekić.

