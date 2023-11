Lazarević: Crna Gora u potpunosti posvećena stabilnosti Jugoistočne Evrope

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u potpunosti posvećena stabilnosti regiona Jugoistočne Evrope, posebno Zapadnog Balkana, rekao je načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, on je to kazao tokom razgovora sa komandantom NATO Savezničke komande za transformaciju (ACT) Filipom Lavinjem.

Tokom razgovora je izraženo zadovoljstvo zbog veoma dobre saradnje VCG sa ACT i konstatovano da kvalitetu saradnje značajno dopronosi to što Crna Gora ima svog vojnog predstavnika u Savezničkoj komandi.

Lazarević je zahvalio na podršci koju ACT pruža Crnoj Gori, posebno u oblasti procesa dugoročnog planiranja odbrane, usklađivanju nacionalnog sistema sa agendom Alijanse, kao i širokom spektru obuka i kurseva koje su pripadnici VCG imali priliku da pohađaju u NATO školama i centrima.

On je naglasio da Crna Gora prepoznaje značajnu ulogu ACT u procesu jačanja kapaciteta i spremnosti Alijanse da odgovori na savremene bezbjednosne izazove, koji dolaze iz svih domena i pravaca.

Lazarević je izrazio očekivanja da će u skorije vrijeme naučna zajednica i privatni sektor Crne Gore imati bolju povezanost sa ovom Komandom i dati svoj doprinos unapredjenju Alijanse.

On je istakao da Crna Gora razvija kooperativne i prijateljske odnose sa svim okolnim zemljama, uključujući i bezbjednosnu saradnju, kao i da je u potpunosti posvećena stabilnosti regiona Jugoistočne Evrope, posebno Zapadnog Balkana.

Kako je Lazarević poručio, Crna Gora, kao članica Alijanse, dijeli zajedničke vrijednosti NATO zajednice, koju čine zemlje čiji je razvoj baziran na demokratskom ustrojstvu i vladavini prava, a istovremeno je posvećena reformama i aktivnostima u cilju ostvarivanja spoljnopolitičkog prioriteta – članstva u Evropskoj uniji.

Lazarević se osvrnuo na brojne aktuelne bezbjednosne izazove, uz uvjerenje da samo bliska saradnja saveznika može dati prave rezultate.

„Crna Gora, kao pouzdana članica, ostaje posvećena podršci i naporima NATO-a ka uspostavljanju mira i stabilnosti, te nastavljamo učešće u misijama i operacijama NATO, EU i UN“, istakao je Lazarević.

Lavinj se zahvalio Lazareviću na doprinosu VCG ispunjavanju NATO zadataka, sa primarnim fokusom na kolektivnoj odbrani i odvraćanju.

On je izrazio posebno zadovoljstvo zbog posvećenosti Crne Gore da izdvaja dva odsto BPD-a za odbranu, posebno jer je već nekoliko posljednjih godina preko 20 odsto odbrambenog budžeta usmjereno na modernizaciju i opremanje oružanih snaga.

Lavinj je naglasio važnost bliske saradnje dvije strategijske komande sa članicama Alijanse, usmjerene ka koherentnom odgovoru na prijetnje kojih je sve više u nekonvencionalnim domenima, kao što su sajber, svemir, savremene tehnologije i vještačka inteligencija, i slično.

Prema njegovim riječima, značajno je da sve saveznice, u skladu sa sopstvenim kapacitetima, doprinesu poboljšanju NATO odbrambenog sistema.

“Alijansa će nastaviti da agilno reaguje u odnosu na sve izazove, prateći razvoj bezbjednosne situacije u svim oblastima, između ostalog i na Zapadnom Balkanu“, poručio je Lavinj.

