Laušević imenovan za direktora IJZ-a

Podgorica, (MINA) – Epidemiolog Dragan Laušević imenovan je za direktora Instituta za javno zdravlje (IJZ), saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da je na danas održanoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, donijeto rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice IJZ-a Verice Osmanović.

“Vlada je donijela rješenje o određivanju Boška Todorovića za v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je donijeto rješenje o određivanju Nikole Ražnatovića za v.d. generalnog direktora Direktorata za legalizaciju bespravnih objekata u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Kako su rekli iz Vlade, donijeto je i rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), Dejana Vukovića.

Iz Vlade su naveli da je za v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i javnu diplomatiju u MVP određen Dejan Vuković.

Oni su kazali da je donijeto rješenje o određivanju Renate Gojković za v.d. pomoćnice direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.

Kako su rekli, donijeto je i rješenje o prestanku mandata državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Ljubiše Konatara.

„Vlada je donijela rješenje o određivanju Božidara Pavlovića za v.d. generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu energetike i rudarstva i o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte Naima Gjokaja“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS