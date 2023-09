Laković: Ulazimo u završnicu pregovora o novoj vladi

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) ulazi u završnicu pregovora o formiranju nove vlade, rekao je poslanik te stranke Miodrag Laković.

Laković je Televiziji Vijesti kazao da se i dalje pregovara sa partijama koje su podržale mandatara Milojka Spajića.

“Ne pregovaramo sa Demokratskom partijom socijalista i njihovim koalicionim partnerima, niti sa Građanskim pokretom URA”, dodao je Laković.

On je, ne precizirajući tačan datum, kazao da uskoro slijedi inicijativa za nastavak sjednice Skupštine i izbor predsjednika parlamenta.

“Mi smo u našem poslaničkom klubu već to obavili. Mislim da će se taj proces finalizovati vrlo brzo i očekujemo nastavak sjednice za izbor predsjednika parlamenta”, kazao je Laković.

On je kazao da PES očekuje povećanu odgovornost svih učesnika u tom procesu i da se što prije dođe do dogovora.

