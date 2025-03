Laković: Konstituenti većine da preispitaju učešće u Vladi

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Miodrag Laković pozvao je konstituente većine da preispitaju učešće u Vladi, ako su promijenili odnos prema sporazumu potpisanim prilikom formiranja Vlade.

On je poručio da PES neće odustati od proklamovanih ciljeva i da oni ostaju njihovi prioriteti, do ispunjenja.

Laković je kazao da je prilikom formiranja 44. Vlade sa koalicionim partnerima potpisan Sporazum kojim se definišu prioriteti rada izvršne vlasti i parlamentarne većine, kada je u pitanju spoljna i unutrašnja politika.

To je, kako je rekao Laković, kasnije potvrđeno i Barometrom 26.

“Ako je u međuvremenu Demokratska narodna partija ili bilo ko od konstituenata većine redefinisao svoj odnos prema tim dokumentima, pozivamo ih da preispitaju učešće u Vladi, jer mi nećemo odustati od proklamovanih ciljeva i oni ostaju naši prioriteti, do ispunjenja”, naveo je Laković na mreži X.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS