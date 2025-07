Krvavac: Licemjerno dugogodišnjeg univerzitetskog profesora nazivati fašistom

Podgorica, (MINA) – Nazivati gradonačelnika Podgorice i dugogodišnjeg univerzitetskog profesora Sašu Mujovića fašistom predstavlja licemjerje, ocijenio je šef Kabineta premijera Branko Krvavac, navodeći da se radi o opasnoj inverziji istine, jer se takvim postupcima relativizuje pojam fašizma.

Dio građana okupljenih ispred spomenika Partizanu borcu na Gorici spriječio je danas Mujovića da održi govor u okviru obilježavanja Dana državnosti koje je organizovao Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata.

Krvavac je u reagovanju naveo da javni diskurs u Crnoj Gori sve češće trpi različite ispade i da je taj opasni fenomen kojem, kako je kazao, svjesno ili nesvjesno svi doprinosimo, danas prešao granice prihvatljivog.

„Nazivati dugogodišnjeg univerzitetskog profesora, koji svaki svoj javni istup pažljivo promišlja kako bi iskazao poštovanje prema svim građankama i građanima, fašistom – predstavlja u najmanju ruku licemjerje“, istakao je Krvavac.

On je rekao da je riječ o opasnoj inverziji istine, jer se takvim postupcima relativizuje pojam fašizma i uvode negativne prakse u našu svakodnevicu.

„Ne smijemo dozvoliti da to postane dio naše normalnosti – ni zbog poštovanja prema precima koji su se borili protiv fašizma, ni zbog odgovornosti prema budućim generacijama“, kazao je Krvavac.

On je poručio da izražava punu podršku Mujoviću, i kao gradonačelniku i kao profesoru, za sve što radi na javnoj sceni u službi sazrijevanja crnogorskog društva i demokratskog napretka Crne Gore.

Zato bi, kako je naveo Krvavac, svi koji stvarno misle dobro Crnoj Gori trebalo da naglašavaju primjere antifašističkog ponašanja, „a ne da zarad nekih uskih interesa unižavaju javnu scenu, da bi u mulju neutemeljenih optužbi, oni najdobronamjerniji odustali“.

„Premalo nas je u Crnoj Gori da bi tek tako otpisivali jedni druge, lažima stvarajući narative, koji nas ne vode naprijed. Naprotiv zakucavaju nas za prošlost“, zaključio je Krvavac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS