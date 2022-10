Krivokapić: Počastvovan sam što sam u društvu saveznika

Podgorica, (MINA) – Crnogorski ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je, povodom zabrane ulaska na teritoriju Rusije, kazao kako je počastvovan što je u društvu saveznika i prijatelja.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Krivokapiću, ministru odbrane Crne Gore Rašku Konjeviću i bivšem vršiocu dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Savu Kenteri zabranjen je ulazak u Rusiju.

“Počastvovan sam što sam u društvu dragih saveznika i prijatelja – državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Entonija Blinkena, premijerke Ujedinjenog Kraljevstva Liz Tras, šefice diplomatije Kanade Melani Džoli i ostalih iz NATO Alijanse”, napisao je Krivokapić na Tviteru /Twitter/.

Krivokapić je dodao da ostaje prijatelj ruskom narodu “više od onih koji ga guraju i podržavaju u sramnoj agresiji na Ukrajinu”.

