Krivične prijave zbog vanbračne zajednice sa maloljetnicom

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv E.A. (22) iz tog grada zbog vanbračne zajednice sa maloljetnom osobom, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija podnijela prijavu i protiv L.A. (45), oca maloljetnice, koji je osumnjičen da je omogućio svojoj maloljetnoj ćerki da živi u vanbračnoj zajednici sa E.A.

“E.A. je nakon toga živio u vanbračnoj zajednici sa maloljetnom osobom i iako je znao da je takva vrsta zajednice zakonom zabranjena”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, E.A. i L.A. su osumnjičeni da su počinili krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnikom.

“Policijski službenici će nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti na otkrivanju, procesuiranju i sprječavanju vanbračnih zajednica sa maloljetnicima, kao i svih drugih krivičnih djela koja ugrožavaju integritet, prava i sigurnost maloljetnih lica”, zaključuje se u saopštenju policije.

