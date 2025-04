Krivične prijave zbog nezakonitog zauzimanja zemljišta i proizvodnje betona

Podgorica, (MINA) – Službenici kotorske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv privrednog društva „Gugi Commerce“ iz Budve i B.S. (63) osnivača i izvršnog direktora, osumnjičenih za skidanje i povredu službenog pečata i znaka u produženom trajanju, protivpravno zauzimanje zemljišta i falsifikovanje službene isprave.

Iz Uprave policije su rekli da je Uprava za inspekcijske poslove u više navrata izvršila inspekcijski nadzor objekta u vlasništvu „Gugi Commerce“ i donijela rješenje o zabrani upotrebe postrojenja za proizvodnju betona.

„A po kojem privredni subjekt „Gugi commerce“ i odgovorno lice B.S. nijesu postupili, te su suprotno tome postrojenje stavljali u rad i proizvodili beton“, dodaje se u saopštenju.

Dodaje se da je urbanističko-građevinski inspektor nakon izvršenog inspekcijskog nadzora objekta donio rješenje kojim se zabranjuje privrednom subjektu „Gugi commerce“ upotreba inženjerskog objekta tj. korišćenje postrojenja za industrijsku proizvodnju betona.

„Nakon čega je na predmetnoj lokaciji izvršeno sprovođenje upravne mjere zabrane upotrebe objekta pečaćenjem, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je u dva navrata, u postupku inspekcijskog nadzora objekta, pregledom na licu mjesta konstatovano da je on u upotrebi.

Oni su naveli da je u postupku koji je prethodio podnošenju krivične prijave, utvrđeno je da je „Gugi commerce“ i odgovorno lice B.S. postupajući suprotno sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa sa opštinom Kotor, protivpravno zauzeli tuđe zemljište.

„Na način što je bez pravnog osnova – odobrenja opštine Kotor, zauzeo zemljište koje je u svojini države Crne Gore sa pravom raspolaganja opštine Kotor, te na istoj vršio iskop zemljišta i druge zemljane radove za potrebe izgradnje betonskih silosa, bez prethodno podnijete prijave građenja nadležnom inspekcijskom organu i dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu i bez tehničke dokumentacije izrađene u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je utvrđeno je da su „Gugi commerce“ i odgovorno lice B.S. u toku 2023. godine, u Kotoru, u pravnom saobraćaju upotrijebili neistinitu ispravu kao pravu – elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, pred kotorskim Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

Kako se dodaje, u elaboratu je neistinito prikazana pravna i faktička situacija odnosno izvršena manipulacija stvarnim terenskim podacima.

„Čime je fizička konfiguracija objekta nepravilno evidentirana unutar granica katastarske parcele u Lastvi i protivpravno proširena“, rekli su iz policije.

