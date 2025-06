Krivične prijave zbog nelegalne gradnje u zoni nacionalnog parka

Podgorica, (MINA) – Službenici kolašinske policije podnijeli su krivične prijave protiv M.Š. i M.M. iz Berana, zbog sumnje da su izvršili krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je M.Š. osumnjičen da je, bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje, započeo izgradnju pomoćnog objekta na privatnoj parceli u zoni Nacionalnog parka „Biogradska gora“.

“Dok je M.M. takođe bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje, izgradio vikendicu na privatnoj parceli u zoni istog nacionalnog parka”, navodi se u saopštenju.

