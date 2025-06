Krivične prijave protiv tri osobe zbog zloupotrebe službenog položaja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile koruptivna krivična djela zloupotrebom službenog položaja u organima državne uprave i lokalne samouprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su u nastavku nacionalne akcije „Browing“, policijski službenici bjelopoljskom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT), podnijeli krivične prijave protiv V.B. i D.Š., bivših načelnika Filijale za građanska stanja i lične isprave Ministarstva unutrašnjih poslova u Bijelom Polju.

V.B. i D.Š. sumnjiče se da su zloupotrijebili službeni položaj tako što su, u periodu od 2021. do 2022. godine, suprotno odredbama člana 13 Zakona o oružju, izdali odobrenja za nabavku vatrenog oružja R.D.

Kako se navodi u saopštenju, time su R.D. omogućili nabavku četiri komada vatrenog oružja, iako za to nije bilo zakonskog osnova.

Iz policije su kazali da je kotorskom ODT-u podnijeta krivična prijava protiv B.I., bivšeg izvršnog direktora u Regionalnom vodovodu Crnogorsko primorje, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

„Na način što je tokom 2023. godine za 13 zaposlenih omogućio isplatu varijabilnog dijela zarade unaprijed, to jest za mjesece koji u trenutku isplate nijesu ni nastupili, i na taj način oštetio preduzeće po osnovu nezakonito isplaćenih varijabila za 6.776,30 EUR“, kaže se u saopštenju.

