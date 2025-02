Krivične prijave protiv Rožajaca zbog nedozvoljene trgovine

Podgorica, (MINA) – Rožajska policija podnijela je krivične prijave protiv I.M. i A.M. iz tog grada, zbog sumnje da su počinili krivična djela nedozvoljena trgovina i pomaganje nedozvoljene trgovine, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao A.M., pronašli i oduzeli 56 paketa gaziranih sokova za koje nije posjedovao potrebnu dokumentaciju.

“Na osnovu prikupljenih obavještenja, policijski službenici su utvrdili da je A.M. pomenutu robu iz Srbije u Crnu Goru prevezao za potrebe I.M. iz Rožaja”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

Kako se dodaje, o događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, po čijem je nalogu protiv I.M. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Iz policije su dodali da je protiv A.M. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina u pomaganju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS