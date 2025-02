Krivične prijave protiv dvije osobe zbog nezakonite gradnje u Baru

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivične prijave protiv N.M. (54) i D.J. (35), koja je državljanka Poljske, zbog sumnje da su izvršili krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje u produženom trajanju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, utvrđeno je da su N.M. i D.J., od 2022. do ove godine, na tri katastarske parcele u Baru, započeli izgradnju tri građevinska objekta od čvrstih materijala, bez podnijete prijave i dokumentacije za građenje.

Navodi se da su dva, od tri pomenuta objekta, u potpunosti izgrađena.

Iz Uprave policije su kazali da je na taj način budžetu opštine Bar pričinjena šteta od oko 36 hiljada EUR.

Kako je saopšteno, prijave su podnijete u saradnji sa urbanističko-građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru.

