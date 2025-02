Podgorica, (MINA) – Službenici bjelopoljske i plavske policije podnijeli su krivične prijave protiv dvije osobe zbog nelegalne gradnje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje podnijeli prijavu protiv S.H. (73), zbog sumnje da je izvršio krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije i skidanje i povreda službenog pečata i znaka.

„Sumnja se da je S.H., u mjestu Gubavač u opštini Bijelo Polje, kao investitor započeo izgradnju objekta ukupne površine oko hiljadu metara kvadratnih (m2), bez prethodne prijave građenja i dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, urbanističko-građevinski inspektor, koji je izašao na lice mjesta, donio je rješenje o zabrani daljeg građenja, kada je objekat zapečaćen i gradilište zatvoreno.

„Uprkos toj mjeri, S.H. je, kako se sumnja, nastavio građenje objekta“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav podnijeli krivičnu prijavu protiv K.K. (61), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

„K.K. je, kako se sumnja, u mjestu Žioci u opštini Plav, protivno propisima o planiranju i izgradnji objekata, započeo građenje stambenog objekta na lokaciji koja se nalazi u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Plavsko jezero – I faza““, navodi se u saopštenju.

