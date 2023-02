Krivične prijave protiv dva službenika MUP-a

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru krivične prijave protiv dvije osobe zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj.

Iz Uprave policije su kazali da su prijave podnijete protiv G.B. (49) iz Kotora i B.B. (46) iz Bijelog Polja koji su zaposleni u Filijali za građanska stanja i lične isprave Budva.

„G.B. i B.B. su, po prethodnom dogovoru i zajedno kao službena lica, protivpravnim iskorišćavanjem službenih položaja i ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti, suprotno Zakonu o oružju i opštim uslovima za izdavanje odobrenja za nabavku oružja B.R. izdali odobrenje za nabavku vatrenog oružja i time mu pribavili korist“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je B.R. nakon toga nabavio vatreno oružje marke Zastava ARMS, model P10, kalibra deset milimetara.

Iz policije su kazali da su osumnjičeni B.R. izdali i dozvolu za držanje oružja iako je pravosnažno osuđivan za krivično djelo prevara.

„Osim toga, osumnjičeni G.B. i B.B. su i u februaru 2018. godine D.K. izdali ličnu kartu i pasoš sa podacima iz 2008. godine, a trebalo je navedene lične isprave izdati sa novim biometrijskim podacima“, dodaje se u saopštenju.

U Pravilniku o uzimanju biometrijskih podataka prilikom izdavanja lične karte, kako su pojasnili iz policije, propisuje se da biometrijski podaci ne mogu biti stariji od dvije godine, a za pasoš da ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Iz policije su kazali da to u konkretnom slučaju nije urađeno.

„Takođe se sumnja da se D.K. u trenutku izdavanja dokumenata nije uopšte nalazio u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

