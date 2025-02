Krivična prijava zbog verbalnog napada na Radunovića

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru naložilo je podnošenje krivične prijave protiv D.Đ. zbog sumnje da je ugrozio sigurnost ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slavena Radunovića.

U saopštenju Uprave policije navodi se da je budvanska policija, povodom video snimka dostupnog u medijima na kom se prikazuje verbalni napad na Radunovića, saslušala njega, D.Đ. i još tri osobe.

Iz policije su rekli da su sa prikupljenim obavještenjima upoznali postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Po čijem će nalogu protiv D.Đ. biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS