Krivična prijava zbog posjedovanja falsifikovane vozačke dozvole

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije u Bijelom Polju, podnijeli su krivičnu prijavu protiv ruskog državljanina A.E zbog posjedovanja falsifikovane vozačke dozvole, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su na graničnom prelazu Dobrakovo, pri ulazu u Crnu Goru, službenici Regionalnog centra granične policije u saradnji sa službenicima Frontexa, kontrolisali vozilo čeških registarskih oznaka i A.E.(56), ruskog državljanina sa privremenim boravkom u Crnoj Gori koji je upravljao tim automobilom

Ističe se da su službenici policije i Frontexa nakon pregleda ličnih dokumenata koje je A.E. dao na uvid posumnjali u ispravnost vozačke dozvole, na kojoj su zapažena izvjesna odstupanja i nepravilnosti u pogledu štampe i datuma izdavanja.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu protiv A.E. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave”, kaže se u saopštenju.

