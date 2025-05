Krivična prijava zbog oružja u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeće krivičnu prijavu protiv I.V. (46) iz Berana, kod kojeg je pronađeno oružje u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, danas oko jedan sat i 30 minuta, na magistralnom putu Berane-Kolašin, kontrolisali vozilo marke Suzuki, beranskih registarskih oznaka, kojim je upravljalo I.V.

Pregledom vozila, kako su naveli, pronađena je i oduzeta poluautomatska sačmarica marke Bereta, bez prateće dokumentacije.

Iz policije su kazali da je oružje oduzeto i da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama.

“Po nalogu tužioca će protiv I.V. biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS