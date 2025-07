Krivična prijava zbog omogućavanja uživanja marihuane maloljetniku

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv kosovskog državljanina, rođenog u Nikšiću, B.F. (19) zbog sumnje da je maloljetniku omogućio uživanje droge, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su rekli iz policije, sumnja se da je B.F. u ponedjeljak veče, na teritoriji Nikšića, četrnaestogodišnjem maloljetniku omogućio uživanje marihuana.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom držanom tužilaštvu u Nikšiću krivična prijava protiv B.F. podnijeta je u redovnom postupku”, navodi se u saopštenju.

