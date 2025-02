Krivična prijava zbog nezakonite gradnje u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Službenici ulcinjske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv N.B.(66) iz tog grada, zbog nezakonite gradnje i štete od pet hiljada EUR koju je pričinio budžetu Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je N.B. procesuiran u okviru policijskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krivičnih djela protiv životne sredine i uređenja prostora.

Iz Uprave policije su rekli da su njihovi službenici podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N.B, zbog sumnje da je počinio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

“Usljed izvođenja građevinskih radova na objektu bez neophodne dokumentacije za građenje, a protivno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, N.B. je, kako se sumnja, pričinio štetu budžetu države u iznosu od pet hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug nastaviti sa preventivnim i represivnim aktivnostima na suzbijanju nezakonite gradnje, zaštiti životne sredine i prostora, u cilju smanjenja štete po budžet Crne Gore.

