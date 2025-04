Krivična prijava zbog nelegalnog posjedovanja oružja

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv A.A. (28) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo – nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, shodno naredbi suda, pretresli stan i pomoćne objekate u naselju Kodre, i da su kod A.A. pronašli automatsku pušku marke CZ M70 sa sedam komada pripadajuće municije i pištolj marke Beretta bez odgovarajuće dokumentacije.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, po čijem nalogu je protiv A.A. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saoštenju.

Iz policije su poručili da će u cilju otkrivanja, suzbijanja i sprečavanja krivičnih djela i prekršaja, zaštite građana i podizanja nivoa bezbjednosti, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ nastaviti sa planskim pojačanim preventivnim i represivnim aktivnostima u gradovima u zoni svoje nadležnosti.

