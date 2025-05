Krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine

Podgorica, (MINA) – Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv N.D. (31), osumnjičenog za krivično djelo nedozvoljena trgovina, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane sproveli pojačane kontrole u cilju suzbijanja sive ekonomije i sprečavanja nezakonite trgovine akciznim robama.

„Tako su, kontrolom putničkog vozila marke VW Passat u kojem se nalazio N.D. pronašli akciznu robu vrijednu više od hiljadu EUR, za koju se sumnja da potiče iz Albanije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je kvalikfikovao krivično djelo nedozvoljena trgovina i po čijem je nalogu protiv N.D. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

