Krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine cigaretama

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici podnijeli su krivičnu prijavu protiv Ž.D. (60) iz Berana, osumnjičenog za nedozvoljenu trgovinu cigaretama, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u maloprodajnim objektima Ž.D. pronašli određenu količinu duvanskih proizvoda – cigareta.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane kontrolisali su dva maloprodajna objekta – kioska u vlasništvu Ž.D, višestrukog povratnika u vršenju krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su na dvije lokacije kontrolom pronađene i privremeno oduzete 23 šteke cigareta različitih proizvođača, bez akciznih markica, kao i 60 kutija cigareta različitih proizvođača, kosovskih akciznih markica.

„Nakon sprovedene kriminalističke obrade, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, policijski službenici su protiv Ž.D. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS