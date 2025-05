Krivična prijava zbog napada na maloljetnike u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv L.K. (18) osumnjičenog za krivično djelo nasilničko ponašanje, nakon što je napao četiri maloljetnika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je L.K. osumnjičen da je 24. aprila oko 19 sati i 30 minuta na jednom sportskom terenu u Tivtu uputio više uvredljivih riječi jednom maloljetniku, nakon čega ga ja više puta udario.

„Nakon toga, kako se sumnja, L.K. je fizički napao još jednog maloljetnika zadajući mu udarce i obarajući ga na tlo“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je tom prilikom L.K. oborio još dvije maloljetne osobe i vrijeđao ih.

„Protiv njega je po nalogu nadležnog tužioca podnijeta krivična prijava“, rekli su iz policije.

