Krivična prijava zbog nanošenja teške povrede

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv pritvorenika N.A. (45) iz Podgorice, zbog sumnje da je nanio tešku tjelesnu povredu pritvoreniku D.M., kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da se taj događaj desio 22. novembra prošle godine, u prostorijama Istražnog zatvora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Iz policije su kazali da se sumnja da je N.A. udario pesnicom u glavu D.M., čime je prouzrokovao tešku tjelesnu povredu.

